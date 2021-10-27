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«Главкосмос» заключил соглашения с четырьмя туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году

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«Главкосмос» заключил контракты с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году. Об этом 27 октября заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.

«Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырёх мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей «Союз») в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», — цитирует Лоскутова РИА Новости.

Также он отметил, что компания получила несколько других запросов на туристические полеты в космос.

Ранее стало известно, что полет в космос на корабле «Союз» стоит около 50 млн долларов. Путешествие на корабле Crew Dragon обойдется дороже — 55 млн долларов.

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Комментарии (7)

lamer
Практика ускоренной подготовки туристов испытана на Пересильд. Вот и клиент пошел.
Карабас Барабас
Надеюсь что, оплачивать эти полёты будет сам турист, а не наш бюджет как это обычно бывает. Выделят туристу кредит (естественно невозвратный) и будут вопить во всю ивановскую, брызжа слюнями, мы мол и тут впереди планеты всей. Подразумевается что только благодаря мудрому руководству....
265116337
Основным "туристом" должен быть ПЖ, он любит ручное управление, тем более карантин в бункере держит.. жаль для остальных места мало в "Союзе"(
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