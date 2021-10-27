«Главкосмос» заключил соглашения с четырьмя туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году

«Главкосмос» заключил контракты с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году. Об этом 27 октября заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2021 в Дубае.



«Сегодня «Главкосмос» подписал предварительное соглашение о предоставлении четырёх мест в 2024 году, а это означает два коммерческих рейса (кораблей «Союз») в 2024 году с клиентами. Я не буду говорить, что это за клиенты», — цитирует Лоскутова РИА Новости.



Также он отметил, что компания получила несколько других запросов на туристические полеты в космос.

