Билеты в космос на «Союзе» оказались дешевле Space X Илона Маска

Оператор космического туризма Space Adventures озвучил цену на полёт в космос на российском «Союзе». Она оказалась ниже, чем у конкурентов.



«Цена такая же, как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус», — цитирует РИА Новости 26 сентября главу российского представительства Space Adventures Сергея Костенко.



Он также добавил, что начало полётов Crew Dragon на стоимости не сказалось. Путешествие на корабле Илона Маска даже дороже — 55 млн долларов. Для сравнения суборбитальный полёт с Virgin Galactic Ричарда Бренсона обойдётся в $450 тысяч.

