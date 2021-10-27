Дина Аверина взяла второе золото чемпионата мира по художественной гимнастике за день

Россиянка Дина Аверина в среду, 27 октября, завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике за день. На этот раз она первенствовала в упражнениях с мячом с результатом 29,125 балла. В общей сложности для нее это 15-е золото чемпионатов мира.
Серебро на счету ее сестры Арины Авериной (27,675). Бронза досталась белоруске Алине Горносько (27,300 балла).
Ранее сегодня, 27 октября, Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.