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Дина Аверина взяла второе золото чемпионата мира по художественной гимнастике за день

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Россиянка Дина Аверина в среду, 27 октября, завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике за день. На этот раз она первенствовала в упражнениях с мячом с результатом 29,125 балла. В общей сложности для нее это 15-е золото чемпионатов мира.

Серебро на счету ее сестры Арины Авериной (27,675). Бронза досталась белоруске Алине Горносько (27,300 балла).

Ранее сегодня, 27 октября, Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

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Комментарии (2)

Денеб
Ну вот и новая смена подросла для Главного Любителя Молодых Гимнасток.....
BrotherRabbit
как русофобы-то распоясались
второе золото присуждают
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