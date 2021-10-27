FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

2
Печать

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира. Соревнования прошли 27 октября в Китакюсю (Япония).

В финале Аверина набрала 27,750 балла. Ее сестра, Арина, потеряла обруч во время выступления и заняла лишь шестое место с результатом 24,950 балла. Серебро досталось Алине Горносько из Белоруссии (25,950), бронза — Софии Рафаэлли из Италии (25,850).

Позже пройдет финал чемпионата мира в упражнениях с мячом.

Для Дины Авериной эта золотая медаль чемпионата мира стала 14-й в карьере.

Напомним, что на Олимпиаде-2021 в Токио Аверина стала лишь второй. Это судейское решение вызвало скандал в российских спортивных кругах.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Денеб
Где там наш любитель молодых гимнасток?
262232801
А где же еврейская чемпионка?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний