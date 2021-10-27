Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира. Соревнования прошли 27 октября в Китакюсю (Япония).

В финале Аверина набрала 27,750 балла. Ее сестра, Арина, потеряла обруч во время выступления и заняла лишь шестое место с результатом 24,950 балла. Серебро досталось Алине Горносько из Белоруссии (25,950), бронза — Софии Рафаэлли из Италии (25,850).



Позже пройдет финал чемпионата мира в упражнениях с мячом.



Для Дины Авериной эта золотая медаль чемпионата мира стала 14-й в карьере.

