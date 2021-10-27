Испанский чиновник предложил сбросить бомбы на остров Пальма. Так он хочет решить вопрос с вулканом

Глава одного из островов на Канарах Касимиро Курбело предложил подвергнуть бомбардировке остров Пальма, чтобы придать направление потоку лавы от проснувшегося вулкана. Об этом 27 октября сообщает газета El Mundo.

«Разве нет самолета, который летает? Прилететь и заставить ее [бомбу] упасть, бум! <...> Может, то, что я говорю, это глупость. Мне кажется, что с технологической точки зрения нужно попробовать это», — заявил Курбело.



19 сентября в районе Эль-Пасо началось извержение вулкана. Потоки лавы уже разрушили более 2 тысяч зданий и достигли океана. С острова были эвакуированы порядка 7 тысяч человек.

