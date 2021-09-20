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На Канарах не всегда рай. По острову ползёт 6-метровая волна лавы в 1 075 градусов

До 10 тысяч человек эвакуируют на Канарах из-за извержения вулкана

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах планируется эвакуировать 5–10 тысяч человек.

«Уже началась эвакуация из районов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте в ожидании продвижения языка лавы, примерно будут вывезены от 5 тысяч до 10 тысяч человек», — цитирует 20 сентября РИА Новости сообщение Гражданской гвардии в «Твиттере».

Агентство Efe информировало о двух тысячах эвакуированных, среди них 500 туристов. Власти отчитывались о 5 тысячах эвакуированных жителей ближайших муниципалитетов. Людей размещают на двух футбольных полях и на военном объекте.

Река лавы высотой до 6 метров медленно, со скоростью 0,7 км/ч, движется к морю. Её температура, по данным Института вулканологии Канар, составляет 1 075 градусов. Она прошлась по 80–100 домам, люди не пострадали, сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство острова.

Днём 19 сентября на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. До этого в течение недели Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности — более 25 тысяч землетрясений, и в воскресенье случился самый мощный толчок — 4,2 по шкале Рихтер.

В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году, до этого, в 1949 году, — вулкан Сан-Хуан.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (5)

Петр Гордеев
А когда там был рай, на эти каменистых островах? Для автора, видимо, любые южные острова - рай.
WuhanRockCafe
Слава Богу наша легенда, Санёк Кокорин, препочитает тренироваться индивидуально на Мальдивах и не раз еще удивит футбольную Европу.
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