Глава администрации в Тихвине полтора года жил в служебной квартире, пока местная семья ютилась в бараке

Квартиру удалось найти в апреле следующего года — в первом микрорайоне Тихвина. Наумов проживает в однокомнатной 30-метровой квартире в пятиэтажном доме в 200 метрах от здания местной администрации. Жилье передали с мебелью и бытовой техникой. В частности, в комнате есть гарнитур «Домино», который стоит от 19 тыс. рублей, бюджетный телевизор AOC, диван «Лидер», цена которого доходит до 30 тыс. рублей, и шкаф-купе «Версаль».

Глава администрации Тихвинского района Ленобласти Юрий Наумов, в отношении которого возбудили дело из-за ютящейся в бараке семьи, уже полтора года живет в предоставленной ему служебной квартире. Как пишет 47news 27 октября, чиновник попросил о жилье в декабре 2019 года, когда возглавлял район всего лишь два месяца.

Наём жилья, в котором также могут проживать родственники Наумова, обходится в 220 рублей. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги. В среднем в Тихвине за квартиру сопоставимой площади просят до 18 тыс. рублей в месяц без коммунальных платежей. При этом в декларации за 2020 год Наумов указал доход в 2,1 млн рублей, то есть по 178,8 тыс. в месяц.



Журналистам чиновник сказал, что они не могут «давать свои выводы и заключения». «Если есть нарушения закона, органы, прокуратура и прочие разберутся. А вы не закон, не прокуратура, никто», — добавил Наумов.



Как писала «Фонтанка», ранее СК возбудил уголовное дело в отношении администрации Тихвинского района по статье о халатности. Ведомство начало проверку после публикации о том, как Елена Никифорова живет с мамой и тремя малолетними детьми, один из которых инвалид, в бараке или летнем домике. Суд признал за женщиной право на получение жилплощади. Накануне администрация Тихвинского района предложила Никифоровой квартиру в первом микрорайоне Тихвина. При этом ранее Юрий Наумов, комментируя ситуацию, жаловался на дефицит жилья.

