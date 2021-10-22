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СК увидел халатность в бездействии чиновников, из-за которых мать троих детей вынуждена жить в тихвинском бараке

В отношении администрации Тихвинского района возбуждено дело

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После публикации истории многодетной женщины, которая вынуждена жить в бараке или летнем домике, следком Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Преступление СК разглядел в действиях администрации Тихвинского района, сообщает ведомство 22 октября. Елена Никифорова, как ранее писал 47news, живет с тремя малолетними детьми, один из которых инвалид, и мамой. Женщина в разводе, работать не может, так как ухаживает за детьми. Суд признал за ней право на получение жилплощади. Долгое время она была вынуждена жить в бараке с плесенью и мышами, затем переселилась в маленький летний дом с печным отоплением. Приличное жилье она так и не получила.

После публикации материала СК начал проверку, а район предложил ей 30-метровую квартиру. Глава администрации рассказывал 47news, что на покупку квартиры у района нет денег, переселять людей некуда. «Я не могу дать то, чего нет, пусть меня хоть расстреляют», — говорил Юрий Наумов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Noisymouse
Дамочка-то пробивная, не пропадет. Как говорится - "себя лучше пожалейте". В 2020 приехала к маме, и в мае того же 2020 с ее подачи жилье признали аварийным, тут же старший 6-летний стал ментальным инвалидом. И ни сама, ни мама, которая еще не пенсионного возраста, не работают и не собираются, похоже. А папенька где-то там, в горах, с миссией. Все при деле.
Dimitry Antonov
Вот, думается, результат деятельности Бастрыкина, с лупой изучающего новости в СМИ и принимающего некоторые жалобы граждан. Никто в СК не хочет стать следователем Мегреловым и Всеволожским отделом СК. Правда, с другой стороны, что решит это уголовное дело? Если тупо нет денег....
266251632
Что-то мне подсказывает, что при реальной угрозе расстрела квартира найдется.
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