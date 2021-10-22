СК увидел халатность в бездействии чиновников, из-за которых мать троих детей вынуждена жить в тихвинском бараке

После публикации истории многодетной женщины, которая вынуждена жить в бараке или летнем домике, следком Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Преступление СК разглядел в действиях администрации Тихвинского района, сообщает ведомство 22 октября. Елена Никифорова, как ранее писал 47news, живет с тремя малолетними детьми, один из которых инвалид, и мамой. Женщина в разводе, работать не может, так как ухаживает за детьми. Суд признал за ней право на получение жилплощади. Долгое время она была вынуждена жить в бараке с плесенью и мышами, затем переселилась в маленький летний дом с печным отоплением. Приличное жилье она так и не получила.