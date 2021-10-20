«Люди так жить не должны, хоть расстреляйте». Как мать и сын-инвалид живут в тихвинском бараке

Фото: Елена Никифорова Поделиться Поделиться







В ноябре 30-летняя жительница Тихвина Елена Никифорова отметит грустную дату. Будет два года, как она с тремя сыновьями-дошкольниками и матерью живет в летнем домике с двумя комнатами в садоводстве у деревни Кайвакса. Один из сыновей, шестилетний Савва, — инвалид. Из удобств электрическая плитка, баня-пристройка, колонка и туалет на улице. Стиральную машину не подключить, выбивает пробки. Топят дровами, а зимой два раза в день — дом не приспособлен под зимнее проживание. Живут-боятся наступающей зимы, воров, пожара и болезни.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







— Прошлую зиму кое-как пережили. Страшновато: зимой дачи грабят, а наша на краю, соседей вокруг не остается. Готовим на электроплитке, не дай бог что случится с проводкой, лишимся единственного жилья. Или коронавирус. Изолироваться негде, мы с детьми вчетвером в 14-метровой комнате. Педиатры же работают только в границах своего участка, приехать к нам не могут. Приходится упрашивать. В общем, сидим, молимся и крестимся, — рассказала 47news Елена.

В дачном домике, считай, рай. Семья зарегистрирована в муниципальной квартире в доме №27 на улице Чернышевской в Тихвине, там прописаны все пятеро. Здание 1968 года постройки — натуральный барак на 12 квартир. Наружные стены в трещинах, покосившееся крыльцо. Внутри коммунальный ад: деревянные полы с потрескавшейся краской, круглосуточно влажные обои, сквозные трещины в стенах и сплошной слой черной плесени.

Автор: 47news.ru

— Дышать невозможно, у детей от этого заболевания на коже, ходили к дерматологу. Сам дом сначала был нежилым. Тут размещалось что-то вроде дворца пионеров с мастерскими для мальчишек. На втором этаже в пристройке жила учительница. Потом все это обшили оргалитом. Внутри между стенами обломки кирпичей, а сверху какая-то белая смесь. Фундамента нет, стоит на сырой земле, в нашей квартире на первом этаже есть погреб, который уже почти проваливается. Постоянные гости — мыши, я как-то одну даже поймала, — рассказала Елена.



Это далеко не все, скажем так, опции.

— Туалет, сколько себя помню, был на улице. Деревянная пристройка к дому, а в ней на первом этаже дыра в полу, ну как в деревнях. Но туда невозможно зайти — все, что в туалете на втором этаже, льётся вниз. Я еще ходила в школу, а отхожее место уже было в ужасном состоянии. Нет системы вентиляции, отопления, водопровода, канализации и газа нет. Из благ только электричество. Колонка с водой за 200 метров от дома. Исправно платим и за нее, за квартиру и вывоз мусора. Выходит 800 рублей с копейками. Мыться ходили в общественную баню. Когда сыновья были маленькие, заходила в женское отделение. Как стали расти, перестали пускать, а в пандемию баня вообще закрылась. Так что помылся в тазу, постирал, пошел выливать в выгребную яму.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Жилье семье выделил в 1994 году местный леспромхоз. На пять лет Елена уехала учиться на геолога в СПбГУ, успела поработать в петербургской школе-интернате воспитателем, а затем вышла замуж. Елена не захотела рассказывать о муже, но 47news выяснил, что он и сейчас работает в представительстве РПЦ на Кавказе. Пара развелась в 2020-м, и Елена с тремя сыновьями — Саввой, Тихоном и Никоном — вернулась к матери в Тихвин.



С подачи самой Елены двухэтажку на Чернышевской в мае 2020-го признали аварийной. Тем же летом у семьи случилась беда — старшего из сыновей, Савву, признали инвалидом. Врачи нашли у него ментальные нарушения и задержку в развитии. Теперь с ним надо проводить время 24 на 7. Семьи с такой нагрузкой могут рассчитывать на расселение вне очереди, но помощь администрации была неоднозначной.

— Года полтора назад предложили две комнаты в общежитиях. Но в одном случае они были на разных этажах, во втором — в разных микрорайонах. Состояние этих общежитий такое, что мама посмотрела и сказала: «Спасибо, я лучше на улице», — рассказала 47news Елена Никифорова. — В нашей половине дома особенно безлюдно. Кто-то чуть раскрутился, добавил маткапитал и съехал.

Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Официально, по словам собеседницы, расселить барак планируют в 2026–2032 годах.

— В городе очень много такой рухляди, к сожалению. Но для тех, чьи дома в Тихвине признаны аварийными в 2017 году, только роют котлован. Как говорится, ложись и засыпай, — грустно шутит Елена. — Предлагали еще вступить программу для молодых семей. Но она дает только субсидию, исходя из количества человек в семье. Плюс самому надо иметь 60 процентов стоимости. А квартиры в Тихвине теперь стоят очень дорого. Конечно, не Усть-Луга, как вы писали, но на маткапитал не купишь даже комнату в общежитии.



Со всеми выплатами многодетным, алиментами бывшего мужа, пенсией сына-инвалида и пособием по уходу за ним доход семьи около 40 тысяч в месяц. Казенные бумаги официально зафиксировали, что собственности у Елены ровно на 0 рублей и 00 копеек. Семья признана малоимущей.

— Большая часть денег уходит на еду, подгузники, лекарства. Со мной мама, она пока не пенсионер, но и не работает. Сидит с внуками, пока езжу куда-то пороги обивать, не могу же всех троих с собой возить, — говорит Елена. — На работу устроиться не могу, у меня уход за инвалидом. Младшему еще двух лет нет. Да и как на даче жить и работать, когда последний автобус уезжает в шесть вечера? Из-за этого пришлось отказываться от поездок со старшим на реабилитацию в Тихвин — летом автобусы ходили часто, а сейчас перешли на зимнее расписание.

На историю семьи внимательно смотрела тихвинская прокуратура. Ее иск городской суд удовлетворил в январе, обязав районную администрацию выделить Никифоровым благоустроенное жилье. Решение устояло в апелляции в Леноблсуде 5 октября.



Глава администрации Тихвинского района Юрий Наумов сообщил 47news, что в курсе решений судов. У чиновника есть ощущение, что таких исков будет больше.

— В прошлом году на свою голову признал аварийными 86 домов. Теперь массово летят иски, прокуратура палочки рубит, а у меня — головная боль. Но я не могу дать то, чего нет, пусть меня хоть расстреляют. Покупать квартиры за счет муниципального бюджета не можем, не настолько богаты. Нужно либо ждать, пока освободится такая квартира, либо наступления очереди, либо переезжать в маневренный фонд — в комнаты в общежитии, — заявил глава районной администрации.

— Ребенок-инвалид — это причина, чтобы дать жилье вне очереди? — Да хоть по очереди, хоть вне ее. Я прекрасно понимаю, что в таких условиях жить нельзя, и люди не должны так жить. Если появится возможность, я этой женщине сразу же дам отдельную квартиру. Район активно участвует в федеральной программе расселения аварийного жилья. Но она так устроена, что в 2017-м переселяли людей из домов, которые стали аварийными в 2012-м. И это не только мы, так вся Россия живет.



В Тихвине, по словам главы администрации, строится дом на 147 квартир. Переедут туда семьи, чье жилье признали аварийным с 2012 по 2018 годы. Расселение дома Елены Никифоровой — в планах на 2025-й. Если, конечно, доживут.

Андрей Карлов, 47news Андрей Карлов,

47news

