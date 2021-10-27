Две компании из Хабаровска незаконно вывезли в Китай лес на 3,2 млрд рублей

В Хабаровске выявили контрабанду лесоматериалов в Китай на сумму 3,2 миллиарда рублей. Об этом 27 октября сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.



Сотрудники ФТС совместно с Хабаровской таможней установили причастность к преступлению двух городских компаний, которые специализируются на экспорте пиловочника хвойных пород. По данным службы, в период с 2015 по 2019 год фирмы предоставляли подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. Контрабандисты вывезли в Китай более 708 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму 3,2 миллиарда рублей.