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Две компании из Хабаровска незаконно вывезли в Китай лес на 3,2 млрд рублей

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В Хабаровске выявили контрабанду лесоматериалов в Китай на сумму 3,2 миллиарда рублей. Об этом 27 октября сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Сотрудники ФТС совместно с Хабаровской таможней установили причастность к преступлению двух городских компаний, которые специализируются на экспорте пиловочника хвойных пород. По данным службы, в период с 2015 по 2019 год фирмы предоставляли подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. Контрабандисты вывезли в Китай более 708 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму 3,2 миллиарда рублей.

В офисах организаций и по местам проживания предполагаемых злоумышленников проведены обыски. Правоохранители изъяли документы, компьютеры и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.

Возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Виновникам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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Комментарии (14)

Аппаратчик мокрой классификации
"незаконно" - т.е., не поделились?
karbofos
Дальневосточные таможенники могут запрещать только экспорт подводных роботов, разработанных учеными дальневосточных институтов за свои деньги, а на самих ученых из-за этого уголовные дела заводить.

А обратку не хотят за незапрещение экспорта леса на сумму 3,2 млрд. рублей + реальный ущерб в гектарах?
shushu
Там еще лес-то остался или в основном уже все вывезено?
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