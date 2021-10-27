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В Ленинградском зоопарке появились олени размером с собаку

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В Петербург из Калуги привезли оленей размером со среднюю собаку. Об этом 27 октября сообщили в Ленинградском зоопарке.

Мунтжаков (это саблезубые олени) разместили в просторном бревенчатом вольере, напоминающем лесную опушку. Он расположен напротив тропы следопыта. Сейчас там живут две взрослые самки и самец.

«Олени весьма пугливые животные, наши мунтжаки довольно быстро освоились в новом жилище и, не боясь посетителей, теперь смело разгуливают среди еловых зарослей», — говорится в сообщении зоопарка.

Особь достигает в длину 80-135 см, а высота в холке — около 50 см. В среднем взрослое животное весит от 15 до 35 кг. Как уточнили в Ленинградском зоопарке, они издают громкие звуки, похожие на лай, а у самцов выступают изогнутые резцы. При этом саблезубые олени, как отмечают специалисты, мало изучены человеком.

Ранее в Ленинградском зоопарке показали пополнение у патагонских мар. Экзотические грызуны напоминают оленя, зайца и собаку.

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