В Ленинградском зоопарке появились олени размером с собаку

В Петербург из Калуги привезли оленей размером со среднюю собаку. Об этом 27 октября сообщили в Ленинградском зоопарке.



Мунтжаков (это саблезубые олени) разместили в просторном бревенчатом вольере, напоминающем лесную опушку. Он расположен напротив тропы следопыта. Сейчас там живут две взрослые самки и самец.



«Олени весьма пугливые животные, наши мунтжаки довольно быстро освоились в новом жилище и, не боясь посетителей, теперь смело разгуливают среди еловых зарослей», — говорится в сообщении зоопарка.

