Ленинградский зоопарк показал пополнение у патагонских мар. Близнецы похожи на оленя, зайца и родителей

Семейство патагонских мар в Ленинградском зоопарке разрастается. Квебахо и Гуарани стали родителями второй раз за год, малышам меньше месяца, но от общественности их уже не прячут.



Как сообщили в зоопарке 21 октября, у мар родилась двойня. Малыши появились на свет около половины девятого 5 октября, сегодня стало понятно, что оба — самцы. Один весит 619 граммов, второй покрупнее — 633 грамма.

