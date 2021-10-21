Ленинградский зоопарк показал пополнение у патагонских мар. Близнецы похожи на оленя, зайца и родителей

Семейство патагонских мар в Ленинградском зоопарке разрастается. Квебахо и Гуарани стали родителями второй раз за год, малышам меньше месяца, но от общественности их уже не прячут.
Как сообщили в зоопарке 21 октября, у мар родилась двойня. Малыши появились на свет около половины девятого 5 октября, сегодня стало понятно, что оба — самцы. Один весит 619 граммов, второй покрупнее — 633 грамма.
«Патагонские мары — экзотические грызуны из Южной Америки. Внешне они могут напоминать и оленя, и зайца, и собаку, однако на самом деле это родственники морских свинок. Мары — четвёртые по величине грызуны в мире, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограммов!» — рассказывают в зверинце.
Пока распорядок дня у детёнышей состоит из кормёжки, сна в колыбели из сена и общения друг с другом и родителями. В рационе материнское молоко и морковь, на вкус также пробуют веточки осины и сено. «Очень дружелюбные», — делятся сотрудники. Посмотреть на новорождённых можно в павильоне «Тропический дом».
В феврале Гуарани и Квебахо также стали родителями двойни — самца и самки. При этом мать стала выкармливать только одного детёныша.