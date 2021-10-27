«Онегин» назовет фаворитов: в Михайловском театре вручат национальную оперную премию

В Михайловском театре 11 ноября пройдет торжественный вечер с участием звезд: церемонию объявления лауреатов VI национальной премии «Онегин» украсят ведущие Сати Спивакова и Владимир Машков. На сцене с концертными номерами появятся Хибла Герзмава, Вероника Джиоева, Роман Бурденко и другие именитые оперные артисты.

«Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера — это модно», — заявила певица в преддверии события.



В рамках премии 26 ноября состоится еще один ее концерт — на сцене Мариинского театра в ансамбле с латвийской певицей Элиной Гаранча. А номинантов премии «Онегин» можно будет послушать 10 ноября на концерте «Посвящение учителям» в зале Академической Капеллы: перед публикой выступят Полина Шамаева, Валентина Феденева, Наталья Буклага, Мария Макеева и другие солисты.



Что касается самой премии «Онегин», лауреатов которой назовут 11 ноября в Михайловском, — их отбирали из 98 заявок, которые подали 25 театральных коллективов со всей России, — а дебаты экспертного совета шли четыре часа. В результате в шорт-лист вошли три десятка претендентов. Среди них — две петербургских премьеры: опера «Опричник» в постановке Сергея Новикова — начальника Управления президента России по общественным проектам, что была им осуществлена в Михайловском театре (номинации «Состав», «Дебют/Женщины», «Дебют/Мужчины»), и «Свадьба Фигаро» Детского музыкального театра «Зазеркалье» (номинации «Примадонна», «Мастер сцены», «Роль второго плана»).

