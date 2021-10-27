В Петербурге привились от коронавируса более 1,85 млн человек. Губернатор недоволен

Если бы власть хотела заботиться о своих гражданах, пустила бы все все вакцины и дала бы выбор. И тогда привитых было бы значительно больше. Антиваксеров упоротых намного меньше, нежели нежелающих прививаться тем, что государство так усиленно насаждает своим гражданам, не давая выбора.