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В Петербурге привились от коронавируса более 1,85 млн человек. Губернатор недоволен

В Петербурге, по данным на 27 октября, привились от ковида 1,856 млн жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая в Заксобрании в рамках первого чтения законопроекта о бюджете на следующую трехлетку.

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Градоначальник выразил недовольство темпами вакцинации и добавил, что вирус становится «злее».

С 30 октября в Петербурге вход в ряд общественных мест будет осуществляться только по QR-кодам, который получают как привившиеся, так и переболевшие коронавирусом. Как и где их будут применять — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (21)

michailPotapov
г-н Беглов разбаньте Петербуржцев которых вы в черный список своей странички вк внесли. Может объявите амнистию ?
LanaKo
Если бы власть хотела заботиться о своих гражданах, пустила бы все все вакцины и дала бы выбор. И тогда привитых было бы значительно больше. Антиваксеров упоротых намного меньше, нежели нежелающих прививаться тем, что государство так усиленно насаждает своим гражданам, не давая выбора.
262370901
А разве испытания "вакцин" уже завершены? Или "губернатор" требует что-бы в опытах участвовали 100% популяции???
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