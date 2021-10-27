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Биологи выяснили, что точность теста на коронавирус зависит от времени суток

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Результаты теста на коронавирус могут быть точнее днем, чем ночью. К такому выводу пришли специалисты американского Университета Вандербильта.

Как уточнили в пресс-служба вуза, тесты на COVID-19, сделанные до 20:00, могут быть вдвое точнее из-за естественных колебаний интенсивности биологических процессов, которые происходят со сменой дня и ночи. Например, как подчеркивают специалисты, в середине дня клетки активнее выделяют вирусы в кровь, а к вечеру вирусная нагрузка уменьшается.

Ученые считают, что прохождение теста в оптимальное время повышает его точность и ускоряет диагностику.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что «дельта» снизила эффективность вакцинации, но она может стать последним штаммом.

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