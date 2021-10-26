Биолог Баранова: «Дельта» снизила эффективность прививок, но она может стать последним штаммом

«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — рассказала Баранова РИА Новости в интервью, опубликованном 26 октября.

Почему в России до сих пор нет коллективного иммунитета, объяснила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

Она отметила возможность того, что «дельта» будет последним штаммом коронавируса. Такое развитие событий облегчило бы борьбу с пандемией.



По словам Барановой, при очень высоком титре антител прививка может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19.



«Я не уверена, что от этого точно нет никакого вреда. Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются, — объясняет Баранова. — <...> В итоге Вася остался со скромными 300 BAU, которые остались от изначальных 1,5 тысячи BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод».