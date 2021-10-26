Биолог Баранова: «Дельта» снизила эффективность прививок, но она может стать последним штаммом

Почему в России до сих пор нет коллективного иммунитета, объяснила главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.
«Мы все очень на него надеялись. Думали, будет прививка и будет иммунитет. Но темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — рассказала Баранова РИА Новости в интервью, опубликованном 26 октября.
Она отметила возможность того, что «дельта» будет последним штаммом коронавируса. Такое развитие событий облегчило бы борьбу с пандемией.
По словам Барановой, при очень высоком титре антител прививка может негативно повлиять на способность организма сопротивляться COVID-19.
«Я не уверена, что от этого точно нет никакого вреда. Давайте разберем на примере. Вася Пупкин с высоким титром антител (более 1,5 тысячи BAU/мл), и ему нужна справка о выезде в Европу. Он в ближнем зарубежье делает прививку Johnson (для справки). В организм его попадает антиген, сначала немного, а потом больше, больше… Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются, — объясняет Баранова. — <...> В итоге Вася остался со скромными 300 BAU, которые остались от изначальных 1,5 тысячи BAU/мл. Выходит, лучше б он дождался, пока антитела сами до 300 BAU/мл упадут, а не скакал за рубеж за справкой. Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод».
У переболевших ковидом уровень антител в среднем ниже, чем после вакцинации, однако зафиксированы редкие случаи с огромным уровнем антител, добавила биолог.