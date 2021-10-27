Трое детей в США жили в квартире с трупом брата

В одной из квартир жилого комплекса в Хьюстоне, штат Техас, полиция обнаружила трёх брошенных мальчиков 7, 10 и 15 лет. Они жили без взрослых, в одной из комнат много месяцев лежал скелетированный труп их брата.



Как сообщает 26 октября Fox News, в офис шерифа позвонил 15-летний подросток и рассказал, что родители не появлялись дома несколько месяцев, а около года назад в соседней комнате умер 9-летний брат. Детей подкармливали соседи, но всей ситуации они, судя по всему, не знали.



Детей госпитализировали. Их мать быстро нашли, она жила в 15 минутах езды от детей вместе с сожителем.

