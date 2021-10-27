FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Трое детей в США жили в квартире с трупом брата

0
Печать

В одной из квартир жилого комплекса в Хьюстоне, штат Техас, полиция обнаружила трёх брошенных мальчиков 7, 10 и 15 лет. Они жили без взрослых, в одной из комнат много месяцев лежал скелетированный труп их брата.

Как сообщает 26 октября Fox News, в офис шерифа позвонил 15-летний подросток и рассказал, что родители не появлялись дома несколько месяцев, а около года назад в соседней комнате умер 9-летний брат. Детей подкармливали соседи, но всей ситуации они, судя по всему, не знали.

Детей госпитализировали. Их мать быстро нашли, она жила в 15 минутах езды от детей вместе с сожителем.

В октябре в городе Братске Иркутской области была задержана 31-летняя женщина, которая оставила в квартире без еды четверых своих детей в возрасте от 1 года до 10 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний