FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Приангарье задержали женщину, запершую четырех детей в квартире без еды

1
Печать

В городе Братске Иркутской области задержана 31-летняя женщина, которая заперла в квартире без еды четверых своих детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Как сообщили 26 октября в региональном управлении СК, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

По версии следствия, горе-мать, закрыв детей в квартире, ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. В итоге малолетние могли провести без пищи несколько дней.

Видео ГУ МВД России по Иркутской области

«Фонтанка» писала о спасательной операции, которую провели полицейские 24 октября, вытащив голодных детей из квартиры через окно. В настоящий момент они помещены в реабилитационный центр, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Саму женщину нашли на следующий день. Она помещена в изолятор временного содержания.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266403210
Очень бы хотелось посмотреть ей в глаза, жаль, отворачивается...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний