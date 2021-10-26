В Приангарье задержали женщину, запершую четырех детей в квартире без еды

В городе Братске Иркутской области задержана 31-летняя женщина, которая заперла в квартире без еды четверых своих детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Как сообщили 26 октября в региональном управлении СК, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

По версии следствия, горе-мать, закрыв детей в квартире, ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. В итоге малолетние могли провести без пищи несколько дней.

