В Приангарье задержали женщину, запершую четырех детей в квартире без еды

В городе Братске Иркутской области задержана 31-летняя женщина, которая заперла в квартире без еды четверых своих детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Как сообщили 26 октября в региональном управлении СК, в отношении нее возбуждено уголовное дело по
По версии следствия, горе-мать, закрыв детей в квартире, ушла к друзьям распивать алкогольные напитки. В итоге малолетние могли провести без пищи несколько дней.
Видео ГУ МВД России по Иркутской области
«Фонтанка» писала о спасательной операции, которую провели полицейские 24 октября, вытащив голодных детей из квартиры через окно. В настоящий момент они помещены в реабилитационный центр, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Саму женщину нашли на следующий день. Она помещена в изолятор временного содержания.