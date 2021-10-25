В Приангарье полицейские с помощью пожарной лестницы спасали четверых детей от голодной смерти

Малолетние дети, старшему из которых 10, а младшему год, несколько дней просидели запертыми в квартире. Мать ушла в неизвестность, не оставив мальчикам еды.



О спасательной операции 25 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. С рассказом о потенциальной угрозе детским жизням в полицию позвонила жительница поселка Осиновка (Братский район 38-го региона). Она заметила, как некая женщина с помощью веревки передавала малышам продукты. Дети были заперты в квартире на третьем этаже. Кем им приходилась женщина с веревкой, не уточняется.

