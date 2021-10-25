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В Приангарье полицейские с помощью пожарной лестницы спасали четверых детей от голодной смерти

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Автор: Новостной Портал Город

Малолетние дети, старшему из которых 10, а младшему год, несколько дней просидели запертыми в квартире. Мать ушла в неизвестность, не оставив мальчикам еды.

О спасательной операции 25 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. С рассказом о потенциальной угрозе детским жизням в полицию позвонила жительница поселка Осиновка (Братский район 38-го региона). Она заметила, как некая женщина с помощью веревки передавала малышам продукты. Дети были заперты в квартире на третьем этаже. Кем им приходилась женщина с веревкой, не уточняется.

Наряд патрульно-постовой службы прибыл на место с инспектором по делам несовершеннолетних, однако вскоре выяснилось, что сил и средств недостаточно. Ребенок через закрытую дверь рассказал, что мама ушла несколько дней назад, еды у них нет, выйти из квартиры не могут.

Полицейский главк не объясняет, по какой причине нельзя было выломать дверь. На подмогу призвали пожарных с автолестницей. По ней мальчиков, включая грудничка, вынесли на улицу и передали медикам. Мать детей ищут. Известно, что она уже состояла на учете инспекции по делам несовершеннолетних.

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