Скрипку Страдивари пытались вывезти в Россию на «музыкальное турне». Поездку остановили таможенники

В кишиневском аэропорту задержали женщину со скрипкой работы итальянского мастера Антонио Страдивари. Об этом 26 октября сообщает местное издание «Публика» со ссылкой на замглавы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Владислава Боброва.



Он уточнил, что инцидент произошел еще 22 октября, а скрипку оценивают примерно в 2 млн евро. В документах, которые были у женщины с собой, утверждается, что инструмент был якобы изготовлен в 1700 году. Однако подлинность скрипки еще будут проверять эксперты.

