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Скрипку Страдивари пытались вывезти в Россию на «музыкальное турне». Поездку остановили таможенники

В Россию пытались вывезти скрипку Страдивари из Молдавии

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В кишиневском аэропорту задержали женщину со скрипкой работы итальянского мастера Антонио Страдивари. Об этом 26 октября сообщает местное издание «Публика» со ссылкой на замглавы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Владислава Боброва.

Он уточнил, что инцидент произошел еще 22 октября, а скрипку оценивают примерно в 2 млн евро. В документах, которые были у женщины с собой, утверждается, что инструмент был якобы изготовлен в 1700 году. Однако подлинность скрипки еще будут проверять эксперты.

Инструмент конфисковали, возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей. Женщине грозит штраф в 275 тысяч леев (около 16 тыс. долларов) или пять лет тюрьмы.

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Комментарии (1)

shushu
Недавно же был случай с нашим молодым скрипачом, у которого тоже изъяли скрипку старую и дорогую и чуть не посадили. А скрипка-то его собственная и он сам скрипач. Может и тут подобный случай.
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