В Сочи ужесточили требования к заселению в отели

На время «ковидных» каникул власти Сочи ужесточили правила заселения туристов в гостиницы. Ограничения затронут и последующий период.



Заселиться в отели приезжие смогут лишь при наличии сертификата о вакцинации, справки о медицинском отводе, прививки одним из компонентов вакцины или ПЦР-теста. Стать постояльцем будет возможно и при добровольном согласии сделать прививку от коронавируса в трехдневный срок. Об этом 26 октября сообщил мэр города Алексей Копайгородский в эфире «России 24».



«Ужесточаются требования к ресторанам и кафе и другим объектам общественного питания. Все они будут принимать гостей при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании», — отметил градоначальник.

