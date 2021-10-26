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В Сочи ужесточили требования к заселению в отели

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На время «ковидных» каникул власти Сочи ужесточили правила заселения туристов в гостиницы. Ограничения затронут и последующий период.

Заселиться в отели приезжие смогут лишь при наличии сертификата о вакцинации, справки о медицинском отводе, прививки одним из компонентов вакцины или ПЦР-теста. Стать постояльцем будет возможно и при добровольном согласии сделать прививку от коронавируса в трехдневный срок. Об этом 26 октября сообщил мэр города Алексей Копайгородский в эфире «России 24».

«Ужесточаются требования к ресторанам и кафе и другим объектам общественного питания. Все они будут принимать гостей при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании», — отметил градоначальник.

По словам Копайгородского, требования будут действовать и после 7 ноября, вплоть до зимнего курортного сезона. До конца года в Сочи намереваются принять порядка 7 млн туристов. Мэр добавил, что эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

«В городе прошли вакцинацию уже 200 тысяч жителей. Активно привились и туристы в летний курортный сезон», — сказал Копайгородский.

Дни с 30 октября по 7 ноября в Сочи, как и во всем Краснодарском крае, будут нерабочими. Массовые мероприятия проводиться не будут.

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