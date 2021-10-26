Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, которых заподозрили в поджоге леса

Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, которых арестовали по подозрению в поджоге леса. Меру пресечения изменили.
«Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — 26 октября сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
По его словам, освободить россиян удалось за счет усилий МИД РФ, правозащитников и общественности. Мельников выразил надежду, что за освобождением последует и снятие обвинения с туристов.
«Фонтанка» писала, что на юге Турции по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа задержали семерых туристов. При этом сами россияне заявляли, что, наоборот, пытались потушить увиденный огонь. Их встретили местные жители, которые вызвали жандармов. Всю компанию арестовали.