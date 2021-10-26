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Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, которых заподозрили в поджоге леса

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Суд в Анталье освободил из-под стражи семерых россиян, которых арестовали по подозрению в поджоге леса. Меру пресечения изменили.

«Суд в Анталье удовлетворил жалобу адвокатов семерых россиян и избрал им меру пресечения, не связанную с заключением под стражу», — 26 октября сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

По его словам, освободить россиян удалось за счет усилий МИД РФ, правозащитников и общественности. Мельников выразил надежду, что за освобождением последует и снятие обвинения с туристов.

«Фонтанка» писала, что на юге Турции по подозрению в поджоге леса в районе Чагларджа задержали семерых туристов. При этом сами россияне заявляли, что, наоборот, пытались потушить увиденный огонь. Их встретили местные жители, которые вызвали жандармов. Всю компанию арестовали.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столк.нулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Не ходите, дети, в Турцию гулятьЁ
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