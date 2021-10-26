Петербургского программиста в Оксфорде зарезал сосед. Английская деревня взбудоражена

Как 26 октября выяснила «Фонтанка», по делу об убийстве петербуржца Леонида Лабошина арестован 33-летний Юджин Коман. Судя по всему, мужчина родом из Румынии. Что именно произошло около 9 вечера 17 октября, полиция не говорит. Никто из близких Леонида подробности трагедии также не раскрывает: «На период следствия никаких комментариев. Там всё строго в этом плане».

Известно, что в день смерти программиста Комана останавливали в городке Уитни, в 19 км от Оксфорда. В багажнике его BMW нашли два ножа.



Коману также предъявлено обвинение в хранении ножа и оружия в Бедфорде, где в апреле 2020-го он ранил арендодателя.

Местная полиция уверяет, что Коман не преследовал цель перерезать весь Ботли. И тем не менее люди теперь боятся выходить на улицы. Дети отказываются идти в школу, а старики очень жалеют о репутации городка: «Так обидно, здесь всегда было очень тихо».

Судя по всему, с соседями Лабошин особо подружиться не успел. Кроме отзывов об умном молодом человеке, они рассказывали, что в доме «вроде как жили литовец и венгр», держались они от коммуны отдаленно.

Ботли находится примерно в пяти километрах от Оксфордского университета, а улица Пиннокс Уэй, в доме № 100 по которой и убили петербуржца, на краю деревни. Судя по соцсетям, трагедия за последние месяцы была самым громким событием, но из домов никто в тот вечер не выскакивал и прямые трансляции не вел. В основном местные жители делятся тем, что вырастили и тем, что съели.



Выпускника Политеха пригласили работать на стартап Optellum. Эта компания с офисами в Оксфорде и Хьюстоне занимается методами диагностики болезней легких на ранних стадиях. Буквально несколько месяцев назад им удалось заключить контракт с Johnson & Johnson. Стартап создал программное обеспечение, Optellum Virtual Nodule Clinic, которое с помощью цифрового биомаркера на базе искусственного интеллекта выявляет пациентов из групп риска и прогнозирует вероятность развития рака легких.



«Леонид был ценным членом нашей команды, другом и коллегой», — отозвались о нем коллеги в беседе с местными СМИ.

Чем именно в компании занимался Лабошин, неизвестно, но за время учебы и работы в Политехе он успел поучаствовать в написании не менее 15 научных работ в сфере программирования. В основном они посвящены облачным структурам, обработке и хранению больших данных.

Кроме программирования, петербуржец увлекался музыкой, держал инструменты и в своем британском доме.

