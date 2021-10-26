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Петербуржец, работавший в Оксфорде, погиб в результате нападения

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Гражданин России 31-летний Леонид Лабошин, переехавший в Великобританию из Санкт-Петербурга, погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда, передаёт британская полиция.

Преступление было совершено 17 октября, но подробную информацию о личности погибшего ведомство опубликовало 25 октября. Лабошин родился в Петербурге, окончил СПбГУ. Затем его как IT-программиста пригласили в Оксфордский университет, где он работал в области медицинских разработок, в частности, над вопросами выявления рака и его хирургического лечения.

До этого полиция сообщала, что 17 октября в Ботли после нападения пострадавший умер от ножевых ранений. Его личность не раскрывали. По подозрению в убийстве задержан 33-летний Юджин Коман, ему предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.

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Комментарии (8)

rootwing
руками марокканских обезьян и ливийских шайтанов ,можно убирать конкурентов не хуже нашего опыта в 90 е,
263784231
Возможно, современная неразделённая английская любовь: лучше бы в Питере оставался, здесь извращенцев пока ещё не такое большое количество накопилось...
Обнуление на удаленке
валить надо было из мордора
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