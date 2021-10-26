Петербуржец, работавший в Оксфорде, погиб в результате нападения

Гражданин России 31-летний Леонид Лабошин, переехавший в Великобританию из Санкт-Петербурга, погиб в результате нападения в пригороде Оксфорда, передаёт британская полиция.
Преступление было совершено 17 октября, но подробную информацию о личности погибшего ведомство опубликовало 25 октября. Лабошин родился в Петербурге, окончил СПбГУ. Затем его как IT-программиста пригласили в Оксфордский университет, где он работал в области медицинских разработок, в частности, над вопросами выявления рака и его хирургического лечения.
До этого полиция сообщала, что 17 октября в Ботли после нападения пострадавший умер от ножевых ранений. Его личность не раскрывали. По подозрению в убийстве задержан 33-летний Юджин Коман, ему предъявлено обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.