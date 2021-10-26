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Магазин, который продал оружие пермскому стрелку, оштрафовали на 20 тысяч рублей

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Мировой суд в Перми оштрафовал магазин «Оружейник», который продал оружие студенту, устроившему стрельбу в университете. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости.

Уточняется, что магазин наказали за то, что он не исполнил решение антитеррористической комиссии, которая после стрельбы в Казани обязала продавцов сообщать в МВД о покупателях в возрасте от 18 до 24 лет, которые покупают боеприпасы.

«Мировой судья вынес постановление о привлечении ООО «Оружейник» по части 1 статьи 11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае» закона Пермского края от 6 апреля 2015 года № 460-ПК, назначено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.

Ранее сообщалось, что студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, полностью признал свою вину.

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Комментарии (13)

265056402
о да, акцент на наказании за провинность. Мир денег рулит.
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Очень логично. Если у людей в возрасте от 18 до 24 какие то проблемы и им нельзя доверять оружие и боеприпасы, то почему их тогда призывают в армию?
Pilat
Ну хорошо, допустим парни от 18 до 24 потенциально опасны.
Значит по логике, на медкомиссии к ним должны применять большее внимание психиатры.
А почему тогда нет такого распоряжения?
Почему наказали магазин, но не наказали врачей выдавших кретину маньяку разрешение на владение оружием?
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