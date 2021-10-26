Магазин, который продал оружие пермскому стрелку, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Мировой суд в Перми оштрафовал магазин «Оружейник», который продал оружие студенту, устроившему стрельбу в университете. Об этом 26 октября сообщает РИА Новости.



Уточняется, что магазин наказали за то, что он не исполнил решение антитеррористической комиссии, которая после стрельбы в Казани обязала продавцов сообщать в МВД о покупателях в возрасте от 18 до 24 лет, которые покупают боеприпасы.



«Мировой судья вынес постановление о привлечении ООО «Оружейник» по части 1 статьи 11.7 «Неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае» закона Пермского края от 6 апреля 2015 года № 460-ПК, назначено наказание в виде штрафа 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении суда.

