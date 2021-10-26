«Концертная деятельность «Алисы» заканчивается». Кинчев не исключает «подпольных» вечеров

Музыканты группы «Алиса» не будут пытаться провести концерты в России после того, как их предупредили о проблемах накануне выступлений в Новосибирске (28 октября) и Екатеринбурге (30 октября). Об этом участники коллектива сообщили во время прямого эфира в официальном паблике группы в Instagram.



«Нет. Конечно можно приехать и устроить скандал. Но готовы ли вы за свои деньги ещё посидеть несколько суток в КПЗ? Потому что именно этим всё и кончится. Заботясь о вашем здоровье, мы принимаем решение не ехать. Деньги мы все вернём. Естественно «Шабаш» в Москве (19 ноября) тоже накрывается медным тазом. «Кинчев Феста» тоже не будет. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут, потому что мы считаем это сегрегацией. Концертная деятельность на этом группы «Алиса» заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены», — сказал лидер «Алисы» Константин Кинчев.

