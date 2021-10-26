FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Роскомнадзор внес Telegram в реестр соцсетей

0
Печать

Роскомнадзор включил мессенджер Telegram в реестр социальных сетей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«26 октября 2021 года Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей еще два интернет-сервиса, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей. Перечень таких ресурсов дополнили Telegram и Livejournal», — отметили представители надзорного органа.

В реестре социальных сетей, помимо Telegram и Livejournal, находятся Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Уведомления о включении в список Роскомнадзор направил владельцам интернет-ресурсов.

В феврале 2021 года в силу вступил закон, согласно которому интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. В сентябре на сайте Роскомнадзора создали специальный раздел, где можно найти данные о нахождении ресурса в соответствующем реестре, а также сведения по закону и сервисы для владельцев и пользователей соцсетей.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний