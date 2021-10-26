В Петербурге задержали депутата Галушко из Приозерска. Ранее его объявили в федеральный розыск

Правоохранители задержали члена Совета депутатов Приозерского района Ленобласти Сергея Галушко. Народного избранника объявляли в федеральный розыск по делу о мошенничестве на муниципальных контрактах в сфере ЖКХ.



Как сообщило издание 47news 26 октября, оперативники экономического отдела полиции остановили 58-летнего Галушко на улице в Петербурге. Мужчину передали в СК Ленобласти, сейчас он находится в изоляторе. Отмечается, что он сам собирался прийти в Следком.



«Фонтанка» писала, что 22 октября Сергея Галушко объявили в федеральный розыск. Предварительно, полиция и СК рассматривают его в качестве организатора паутины хищений денег из районной казны. Возбуждено шесть уголовных дел — четыре связаны с мошенничеством в сфере ЖКХ, два — с легализацией похищенного. Ущерб казне оценивают более чем в 10 млн рублей.

