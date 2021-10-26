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В Петербурге задержали депутата Галушко из Приозерска. Ранее его объявили в федеральный розыск

Полицейские задержали депутата Сергея Галушко из Приозерска

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Правоохранители задержали члена Совета депутатов Приозерского района Ленобласти Сергея Галушко. Народного избранника объявляли в федеральный розыск по делу о мошенничестве на муниципальных контрактах в сфере ЖКХ.

Как сообщило издание 47news 26 октября, оперативники экономического отдела полиции остановили 58-летнего Галушко на улице в Петербурге. Мужчину передали в СК Ленобласти, сейчас он находится в изоляторе. Отмечается, что он сам собирался прийти в Следком.

«Фонтанка» писала, что 22 октября Сергея Галушко объявили в федеральный розыск. Предварительно, полиция и СК рассматривают его в качестве организатора паутины хищений денег из районной казны. Возбуждено шесть уголовных дел — четыре связаны с мошенничеством в сфере ЖКХ, два — с легализацией похищенного. Ущерб казне оценивают более чем в 10 млн рублей.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
300 000 рублей штраф и 3 года "условняка".Вроде все. Ставки делаем ?
266425062
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за л.юбую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Любого из наших депутатов можно сразу сажать.... Не ошибёшься.....
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