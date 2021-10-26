Забудьте про долг. Жильцам на Шпалерной не могут залатать щели из-за соседнего бизнес-центра

Капитальный ремонт фасада бывшего доходного дома по Шпалерной улице, 26 выполняет ООО «С-Индустрия». Работы оценили в 61,7 млн рублей. Завершить их должны были еще 29 июля, однако этого до сих пор не случилось. К одной из стен здания рабочие пока что даже не прикладывались. Причина этому — «упрямство» собственника территории.

Часть дома, где в настоящий момент толком ничего не сделали, находится в удручающем состоянии. Там отсутствует штукатурка, а между кирпичей видны щели. «Стена в ужасном состоянии, все разрушено. Это подветренная сторона, и ее надо делать до морозов», — сказал представитель подрядной организации. В случае дождей и наступления минусовой температуры, как опасаются специалисты, в незакрытых участках может появиться лед, а это усугубит ситуацию.



К проблемной стене можно подойти только через территорию бизнес-центра «Вектор», который расположен в соседнем здании под номером 24. «Это прилегающая территория к бизнес-центру, и находится она как бы между двумя домами. Собственник запрещает проводить работы на его земле. Мы пытались делать работы, он вызвал полицию, и все на этом закончилось. По большому счету, многое готово, но эта ситуация все усложняет», — сказал в разговоре с «Фонтанкой» представитель подрядной организации. Как уточнили в фонде, общий процент выполнения по всем видам работ в настоящий момент составляет 47%.

Рабочие пытались договориться с руководством бизнес-центра, но «ни в какую». «Они не разрешают ни ставить леса, ни вывести альпинистов и вообще подходить к участку. Теперь поставили замок в арке, чтобы мы не смогли даже туда пройти», — сказал прораб участка в разговоре с «Фонтанкой».



Причиной отказа в доступе рабочим, как считают в ТСЖ «Шпалерная 26», может быть желание получить выгоду из ситуации. По словам представителя управляющей организации, с прошлого года бизнес-центр в связи с экономической составляющей из-за пандемии коронавируса, по всей видимости, начал экономить. «У нас одни инженерные сети по воде и отоплению. Платить по счетам бизнес-центр перестал, но продолжил пользоваться услугами. Мы обратились в суд. Требования по иску свыше 300 тысяч», — сказал он. На словах, как добавили в ТСЖ, к ним поступила информация, будто ремонту перестанут препятствовать, если там «забудут о долге».



Закрытый проход к проблемной стене Фото: Центральный район за комфортную среду обитания Поделиться Поделиться







История, когда бизнес-центр «живет» за счет близлежащего жилого дома, уже не нова. «Фонтанка» рассказывала, что похожая ситуация сложилась на Манчестерской, 2, где бизнес-центр «Капитал» находится на «сцепке» с жилым домом. Только вот там, как заявляли в управляющей компании, «сосед-паразит» не платил годами. ГУП «ТЭК СПб» выставил счет на оплату долга к ТСЖ, и в конечном счете предприятие пошло в суд.

Бизнес-центром «Вектор» на Шпалерной, 24 управляет одноименное акционерное общество, руководителем которого является Геннадий Голубев, которого как минимум до пандемии называли миллиардером. Он указан совладельцем различных организаций, часть из них как раз зарегистрирована на Шпалерной. Бизнесмен руководит ресторанной группой «Шаляпин» и компанией «Супер Бабилон», которую он основал еще в 90-е вместе с партнером Иваном Третьяковым. Это был первый ретейл премиум-класса. Магазины располагались в престижных локациях. Первый «Бабилон» появился на Литейном, 5, где ныне находится отель Radisson Sonya. К 2018 году предприниматели вошли в двадцатку рейтинга владельцев помещений на Невском проспекте по версии «Делового Петербурга».

