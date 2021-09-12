Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







ГУП «ТЭК СПб» трижды обращалось в суд с иском к ТСЖ «Манчестерская 2». Долги по отоплению, как утверждает председатель товарищества Светлана Кудряшова, принадлежат соседнему нежилому зданию по проспекту Энгельса, 37, где находится бизнес-центр «Капитал» — с ним у жилого дома единые инженерные сети. «Они пользуются годами нашим отоплением и даже электричеством, из-за чего у нашего дома регулярные перебои. Но только ГУП «ТЭК» заставляет нас платить за них», — говорит она.



Договор по предоставлению теплоснабжения ГУП «ТЭК» с ТСЖ «Манчестерская 2» был подписан весной 2014 года. В него включили примыкающее строение. Начисления за теплоснабжение у Манчестерской, 2 идут не по счетчикам, а по нормативу с учетом площади в 10,7 тыс. квадратов, поэтому примерно каждый месяц, кроме летнего периода, на дом набегает почти аналогичная сумма — в среднем под 400 тыс. рублей. Всего в доме 93 квартиры, в которых проживают около 450 человек.



дом на Манчестерской Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты Поделиться Поделиться







В адрес ТСЖ в августе 2017 года пришла первая претензия от ГУП «ТЭК», в которой оно требует оплатить задолженность. «Мы знали, что это не наш долг, так как исправно платим по счетам. Среди жителей порядочные люди, которые стараются не допускать задолженностей. Мы оплачивать это не стали, и в итоге нас пригласили в суд», — рассказывает председательница товарищества.

Жители прекрасно понимали, откуда мог взяться долг, и косились на бизнес-центр. Еще в 1999 году, по распоряжению губернатора Владимира Яковлева, на основании договора об инвестиционной деятельности здание по Энгельса, 37 передали на баланс ООО «Созидание». В силу технологических особенностей сетей на два здания есть только один прибор учета, и он — в жилом доме. По сути, здания находятся на «сцепке»; дом на Энгельса может только потреблять теплоэнергию от жилого дома, сам обеспечивать себя не способен. В последующие 10 лет организация должна была провести реконструкцию здания, возвести объекты инженерной инфраструктуры и передать потом их городу, а к тому же разделить инженерные сети.



Фото: криншот РГИС Поделиться Поделиться







Предполагалось, что во время реконструкции эксплуатироваться здание не будет, поэтому за свои счета по коммуналке жители не переживали. После завершения внешнего ремонта в бизнес-центре начала бурлить жизнь, однако проблемой это не стало. Как считает Кудряшова, этому способствовал тогдашний заместитель главы администрации Выборгского района Виктор Попов, которого уволили после странной истории с визитом в подвал дома — в балаклаве и с болгаркой. «Все в районе считали это подставой. Он был хорошим замом. Многим мешал. При нем они платили за все, и он обещал отобрать здание у них», — судит со своей колокольни Кудряшова.

После этого, по ее словам, организация платить перестала. До декабря 2016 года по единому договору двух зданий из-за «Созидания» образовалась задолженность. Ее ТЭК, как установил суд, погасил за счет платежей жителей дома по Манчестерской, 2, которые, по данным СПб ГУП «ВЦКП», исправно платили по счетам. Сумма стала известна в другом иске, когда ТЭК вышел к ТСЖ с требованием погасить образовавшийся недостаток по зачислениям — 1,4 млн рублей. Из них с товарищества взыскали 709,6 тыс. рублей. Это пока единственное такое решение, и оно в настоящий момент оспаривается. Заседание по этому делу назначено на 15 сентября. Оставшуюся часть, то есть почти половину, решено было взыскать с «Созидания».



Изначально ТЭК настаивал, что, поскольку нежилое здание включено по договору с жилым, последнее обязано производить оплату и нести ответственность, а начисления не подлежат разделению. С этим согласился и первый суд, который отклонил просьбу администрации Выборгского района как третьего лица о привлечении к участию в деле ООО «Созидание» из-за «отсутствия оснований». В итоге иск на 2,4 млн был удовлетворен Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти в полном объеме.

ТСЖ успешно обжаловало его. «Возложение на граждан обязанности оплачивать тепловую энергию, поставленную в нежилое здание, находящееся на реконструкции и ответственности за нарушение сроков внесения платы за отопление указанного здания, неправомерно, — говорится в решении апелляции. — Соответствующие обязанности должно нести ООО «Созидание» как фактический потребитель тепловой энергии, которое не исполнило обязательство по отключению своих сетей от сетей МКД».



Кассация запустила рассмотрение по новому циклу, и в конечном итоге требования ТЭК к ТСЖ суд признал необоснованным, а вот взыскание с организации поддержал. С выводами впоследствии согласился и Верховный суд. На все эти заседания и последующие «Созидание» не явилось.



ТСЖ, ТЭК и «Созидание» пытались заключить трехсторонний договор, но из-за того, что организация не смогла подтвердить право собственности, это сделать не удалось. Условия первоначального соглашения с КИО так и не были исполнены, но чиновники опомнились только через 8 лет. В 2018 году году комитет вышел в суд, однако даже тогда заключил с организацией мир. Последняя обязалась разделить все инженерные сети в течение 15 месяцев, но чуда вновь не случилось. В августе 2019 года, по данным КИО, договор был расторгнут. «В отношении ООО «Созидание» инициирована претензионная работа в связи с неисполнением обязательства по строительству объектов инженерной инфраструктуры», — сообщили «Фонтанке» в КИО.

Собственники жилья в 2019 году решили перейти на прямые договоры с ТЭК — то есть каждый платит сам за себя, чтобы должники стали очевидны. Но тогда же соседнее здание было исключено из договора. Причиной стал даже не разрыв с КИО, а выполнение «ряда технических условий и получение точки подключения к сетям» (формулировка ГУП ТЭК). К точке подключиться так и не удалось, вводное устройство было запломбировано, а здание отключено от теплоснабжения.



Само «Созидание», основная деятельность которого — управление недвижимостью, как и около 80 организаций, все еще зарегистрировано по Энгельса, 37. Как сообщил генеральный директор организации Сергей Соболев, в настоящий момент компания находится на грани банкротства. По его прикидкам, она ушла в минус на пару миллионов рублей. В свое время организация выполнила по Энгельса не реконструкцию, а капитальный ремонт, и после 2010 года бизнес-центр начал оживать. «После мирового соглашения мы уже сделали все сети. У нас все свое, нашим электричеством пользуются два соседних дома, в том числе и Манчестерская, 2, из-за чего возникают перебои. Отопления пока нет, но уже утвержден проект, и подрядчик выходит на работы по созданию отдельной трубы. Сейчас там помещения распроданы по долям, много собственников», — сказал он в разговоре с «Фонтанкой».

Соболев также является гендиректором «Северо-Западного медицинского центра профессиональных осмотров», который находится в Манчестерской, 2, из-за чего они с ТСЖ постоянно выясняют отношения. По его словам, не ТСЖ, а именно «Созидание» многие годы оплачивало отопление за два здания. В 2015 году счета приходить перестали после возмущения со стороны компании. «Мы подумали, что, значит, вопрос решился. Квитанции не приходили, а потом пошли суды. Как увидели, что там происходит, ходить перестали. По сути, нашу вину они так и не доказали. Сейчас они видят трубопровод и хотят что-то с этого получить», — добавил он.



О взыскании средств с «Созидания» он в курсе, но платить, по словам гендиректора, «просто нечем». Ресурсов хватит лишь на то, чтобы довести последние пять метров трубопровода. «Это будет последнее дело для компании», — с сожалением говорит гендиректор.

Ни ТСЖ, ни «Созидание» по взысканным искам, как уточнили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», в настоящий момент не заплатили. «ТСЖ систематически не производит своевременную оплату счетов за потребленную тепловую энергию и не подписывает акты сверки объемов тепловой энергии», — сказали там. Суды продолжаются.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

