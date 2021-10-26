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В России начали прививать от ковида кормящих мам

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Кормящим мамам в России начали делать прививку от коронавируса «Спутником V». Изменения в инструкции к препарату наконец вступили в силу, сообщает 26 октября РИА Новости.

«Сначала на сестринском посту дали заполнить анкету, затем я прошла терапевта, потом вакцинация. Ощущения после прививки нормальные, только немного ноет место укола», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, особых указаний от врача она не получала, и в целом процедура никак не отличалась от стандартной.

24 октября стало известно, что период грудного вскармливания больше не считается противопоказанием для вакцинации от коронавируса «Спутником V». «В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко», — говорится в измененной инструкции.

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Комментарии (1)

vader
«В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко», — говорится в измененной инструкции.

Раз неизвестно - значит, можно! Вот это логика.
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