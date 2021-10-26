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Власти спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Москве

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Пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит к концу недели. Об этом 26 октября заявила заместитель главы столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина на пленарном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье».

«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну. К сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — уточнила Хавкина (цитата по РБК).

Напомним, Москва продолжает занимать первое место в стране по заболеваемости и смертности от коронавируса.

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Комментарии (1)

hedgehog_
зафоркастили пик. а потом плато и следующий пик?
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