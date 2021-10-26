Власти спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит к концу недели. Об этом 26 октября заявила заместитель главы столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина на пленарном заседании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье».



«Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну. К сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости», — уточнила Хавкина (цитата по РБК).



Напомним, Москва продолжает занимать первое место в стране по заболеваемости и смертности от коронавируса.

