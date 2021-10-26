Попова назвала регионы, на которые приходится больше трети заболевших COVID-19. Петербург — в их числе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Москву, Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех заболевших коронавирусом.



«Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в Российской Федерации», — сказала она 26 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом (цитата по РИА Новости).



По словам Поповой, рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 83 субъектах РФ. «Только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка», — добавила она.

