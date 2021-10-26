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Попова назвала регионы, на которые приходится больше трети заболевших COVID-19. Петербург — в их числе

Роспотребнадзор: Больше 30% заболевших COVID-19 приходится на Москву, Подмосковье и Петербург

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на Москву, Подмосковье и Петербург приходится 35,7% всех заболевших коронавирусом.

«Увеличилась доля столичных регионов, и сейчас на Москву, Московскую область и город Санкт-Петербург приходится 35,7% всей заболеваемости в Российской Федерации», — сказала она 26 октября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом (цитата по РИА Новости).

По словам Поповой, рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 83 субъектах РФ. «Только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка», — добавила она.

Также на заседании глава Роспотребнадзора говорила о том, что заболеваемость коронавирусом по России за последнюю неделю увеличилась на 13,5%.

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Комментарии (3)

hyperborean
Давай, Попова, гони свою бездоказательную идиотскую пургу, больше ада
тов
Регионы на которые приходится больше трети заболевших составляют меньше трети регионов, больше трети населения, меньше трети территории и больше трети всех чиновников.

Больше трети статистики составляет меньше трети правды. Больше трети читателей составляет меньше трети тех, кто всему этому верит.
firma
Скажите кто-нибудь Поповой, что на Москву, Подмосковье и Петербург приходится четверть населения страны.
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