Глава Роспотребнадзора: За последние шесть дней мы видим непрерывный рост заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом по России за последнюю неделю увеличилась на 13,5 % , причем тенденция к росту наблюдается во всех регионах. Об этом 26 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Она уточнила, что в 32 регионах заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Главной группой риска остаются пожилые: среди людей старше 65 лет заболевают 224 человека на 100 тысяч населения.



Кроме того, Попова обратила внимание на то, что поручение правительства о предоставлении результатов ПЦР-тестов в течение 24 часов нарушается — в некоторых субъектах их ждут до пяти дней. По словам главы Роспотребнадзора, «это недопустимо».

