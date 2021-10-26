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Глава Роспотребнадзора: За последние шесть дней мы видим непрерывный рост заболеваемости COVID-19

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Заболеваемость коронавирусом по России за последнюю неделю увеличилась на 13,5 %, причем тенденция к росту наблюдается во всех регионах. Об этом 26 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что в 32 регионах заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Главной группой риска остаются пожилые: среди людей старше 65 лет заболевают 224 человека на 100 тысяч населения.

Кроме того, Попова обратила внимание на то, что поручение правительства о предоставлении результатов ПЦР-тестов в течение 24 часов нарушается — в некоторых субъектах их ждут до пяти дней. По словам главы Роспотребнадзора, «это недопустимо».

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Комментарии (9)

166333322
За последнее время мы видим непрерывный рост вранья и произвол власти в принятии антинародных законов.
"Джельсомино", "Чиполлино" и т.д. - всех признали иноагентами и пересажали в этой в стране лгунов.
Но при этом трубят по центральным каналам, что у нас демократия и свобода слова.
VKuser678560
сара коннер на свободе
Дядя Бо
Чем больше привитых, тем выше рост заболеваемости.
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