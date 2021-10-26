«Фонтанка» снова стала самым цитируемым СМИ Петербурга и Ленобласти

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленинградской области в III квартале 2021 года. «Фонтанка» снова оказалась лидером.
Как сообщает 26 октября пресс-служба компании, индекс цитируемости «Фонтанки» составил 1 331,29. На втором месте оказалась газета «Петербургский дневник» (688,37), а на третьем — телеканал «Санкт-Петербург» (583,32).
Исследование «Медиалогии» проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 68 тысяч наиболее влиятельных источников. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.