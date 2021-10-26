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«Фонтанка» снова стала самым цитируемым СМИ Петербурга и Ленобласти

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Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленинградской области в III квартале 2021 года. «Фонтанка» снова оказалась лидером.

Как сообщает 26 октября пресс-служба компании, индекс цитируемости «Фонтанки» составил 1 331,29. На втором месте оказалась газета «Петербургский дневник» (688,37), а на третьем — телеканал «Санкт-Петербург» (583,32).

Исследование «Медиалогии» проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 68 тысяч наиболее влиятельных источников. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

По итогам первого и второго кварталов 2021 года «Фонтанка» также была на первой строчке этого рейтинга.

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Комментарии (2)

Жора__
Добро пожаловать в ИНОАГЕНТЫ!)))
тов
Фонтанки уже не видно за всей этой выползающей, вываливающейся, выпрыгивающей рекламой. Трудно читать.

Реклама между комментариями это вообще верх извращения. Из за этого непонятно кто кому чего сказал и что ответил.

Помните, лидер рейтингов, что когда вы подлетаете слишком высоко к солнцу, то крылья плавятся и вы падаете вниз.
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