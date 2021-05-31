«Фонтанка» стала самым цитируемым изданием Петербурга и Ленобласти

Самым цитируемым средством массовой информации в Петербурге и Ленинградской области в первом квартале этого года стала «Фонтанка». Рейтинг 31 мая представила компания «Медиалогия».
Индекс цитируемости составил 1 380. Второе место досталось «Петербургскому дневнику» (676), а третье — телеканалу «Санкт-Петербург» (623). В десятку самых цитируемых СМИ также вошли 47news, «Росбалт» и Piter.tv.
Анализ проводился с 1 января по 31 марта. Разработчики отмечают, что цитируемость не учитывается в тех случаях, когда издания перекрестно упоминают друг друга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 63 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. При подсчете не учитывались новостные агрегаторы.