Мишустин рассказал, на что пойдут деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о ближайших мерах по борьбе с коронавирусом в стране. О распределении выделенных на это денег 26 октября сообщает пресс-служба правительства.
Как заявил глава кабмина, 56 миллиардов рублей, направленных на поддержку здравоохранения, поступят в регионы для лечения ковидных больных — и людей с подозрением на него — по ОМС.
Также более 4 миллиардов рублей направят на закупку минимум 500 тысяч флаконов «Ремдесивира» — для лечения коронавируса в стационарах.
«Около 300 млн рублей пойдут на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медизделий, экспертизу новых медикаментов, в том числе в соответствии с требованиями ЕАЭС», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Петербурге заболеваемость COVID-19 растет: 26 октября отмечено 2 735 заразившихся против 2 693 вчера. По России наблюдается небольшое снижение, но смертность повышается. В стране зафиксирован новый суточный антирекорд с начала пандемии: 1 106 умерших против 1 069 накануне.