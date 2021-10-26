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Мишустин рассказал, на что пойдут деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о ближайших мерах по борьбе с коронавирусом в стране. О распределении выделенных на это денег 26 октября сообщает пресс-служба правительства.

Как заявил глава кабмина, 56 миллиардов рублей, направленных на поддержку здравоохранения, поступят в регионы для лечения ковидных больных — и людей с подозрением на него — по ОМС.

Также более 4 миллиардов рублей направят на закупку минимум 500 тысяч флаконов «Ремдесивира» — для лечения коронавируса в стационарах.

«Около 300 млн рублей пойдут на мероприятия по государственной регистрации лекарств и медизделий, экспертизу новых медикаментов, в том числе в соответствии с требованиями ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге заболеваемость COVID-19 растет: 26 октября отмечено 2 735 заразившихся против 2 693 вчера. По России наблюдается небольшое снижение, но смертность повышается. В стране зафиксирован новый суточный антирекорд с начала пандемии: 1 106 умерших против 1 069 накануне.

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Комментарии (7)

Dazdraperma
При этом, остановиться, подумать и что-то сделать по другому – уже нельзя. Политикам нельзя сдать назад – сомнут. Да и у корпораций куча денег на PR и продвижение, в том числе на продвижение среди политиков. В итоге - уникальная вещь: после снижения показателей эффективности и безопасности в ходе применения продукта фармкомпании не только не теряют, но приобретают в капитализации.

Идеальная вакцина мира "Игры в кальмара" - та, что надо колоть как можно чаще (в пределе каждый день), а не та, которую используют хотя бы раз в год. А также та, которую ты должен принять, чтобы в ресторан сходить, в самолет сесть и пр.

А параметр «та, которая эффективна и безопасна» сдвигается (в лучшем случае) на третье место.

✔️Так что никогда модель нормативного капитализма, когда государство выступает проводником и гарантом интересов корпораций – не была в таком порядке, силе и славе как сегодня. (с)
Dazdraperma
Ну а не имеющие в загашниках готовых вакцинных платформ нашли в заброшенном что-то из ХХ века, на чем раньше не понятно как деньжат приподнять: ремдесевир, молнупиравир, фавипиравир и прочие «открытия». При этом цена на ремдесевир, изобретенный черт знает когда и исследованный на деньги налогоплательщиков назначается в 3000-4000 долларов за курс, а на такой же молнупиравир – в 700.

Вернемся к вакцинам.
По моей просьбе коллеги посмотрели, когда Файзер начал сруливать с темы «вакцины, которая остановит пандемию» в сторону «препарата, который профилактирует симптомный ковид». В апреле по крайней мере❗️

Сегодня европейские СМИ полны панических ожиданий относительно зимы. «Каждый третий в реанимации вакцинирован. Что дальше?», - задаются вопросом. Ответ – больше и чаще колоть вакцину.
Dazdraperma
🎲🐙Как в мире "Игры в кальмара"? Финдиректора компаний четко знают, что вакцина приносит больше, чем этиотроп. Это ж препарат для всех, а не для узкой аудитории «больных». Поэтому объявляется что «вакцина спасет человечество» плюс пристяжной тезис «лекарства от вируса нет и быть не может».

На понятных запатентованных платформах ваяется вакцина. Научный поиск был лишь в создании этих платформ – но еще в ХХ веке.

Ресурсы, предоставляемые на вакцины\этиотропы делятся 80% на 20% в пользу первых. Корпорациям раздается бюджетное бабло. А потом они продают бюджету же готовый продукт, как коммерческий. Конечный потребитель в итоге платит за «бесплатную» вакцину дважды. Сначала его налогами оплатили все, включая КИ, потом его же налогами платят за каждый укольчик в его нежное плечико. И корпорации не стесняются повышать цены на уже оплаченный товар.
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