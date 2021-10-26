Мишустин рассказал, на что пойдут деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о ближайших мерах по борьбе с коронавирусом в стране. О распределении выделенных на это денег 26 октября сообщает пресс-служба правительства.



Как заявил глава кабмина, 56 миллиардов рублей, направленных на поддержку здравоохранения, поступят в регионы для лечения ковидных больных — и людей с подозрением на него — по ОМС.



Также более 4 миллиардов рублей направят на закупку минимум 500 тысяч флаконов «Ремдесивира» — для лечения коронавируса в стационарах.

