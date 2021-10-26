Минобороны показало, как российские моряки спасали от пиратов панамский контейнеровоз

Минобороны РФ показало видео со спасением панамского судна от пиратов российскими моряками. На кадрах, опубликованных 26 октября, видно, как на корабль поднимаются вооруженные люди — группа антитеррора.
История произошла накануне в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас от захватчиков контейнеровоз «Люция» под флагом Панамы, получив сигнал бедствия.
Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился в район происшествия. При его появлении пираты покинули судно и стремительно направились в сторону берега.
Вертолет облетел контейнеровоз, на палубу высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела плавсредство.
Автор: Минобороны России / youtube.com