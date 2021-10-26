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Минобороны показало, как российские моряки спасали от пиратов панамский контейнеровоз

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Минобороны РФ показало видео со спасением панамского судна от пиратов российскими моряками. На кадрах, опубликованных 26 октября, видно, как на корабль поднимаются вооруженные люди — группа антитеррора.

История произошла накануне в Гвинейском заливе. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» спас от захватчиков контейнеровоз «Люция» под флагом Панамы, получив сигнал бедствия.

Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился в район происшествия. При его появлении пираты покинули судно и стремительно направились в сторону берега.

Вертолет облетел контейнеровоз, на палубу высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела плавсредство.

Автор: Минобороны России / youtube.com

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота — Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота. С 18 августа по 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника. С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 20 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.

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Комментарии (4)

Владислав М
Позорная операция, раз упустили террористов.
140388025
надо было не пугать, а топить... чтобы не повадно было..)
263836471
и что - лодки с пиратами благополучно добрались до берега?
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