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Российские моряки спасли панамское судно от пиратов. Захватчики бежали от них на быстроходной лодке

Моряки с БПК «Вице-адмирал Кулаков» освободили панамский контейнеровоз от пиратов

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Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в Гвинейском заливе спас от пиратов контейнеровоз «Люция» под флагом Панамы. Сигнал бедствия от судна, которое следовало из Республики Того в Камерун, был получен накануне около 13 часов.

«Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооружёнными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — сообщили 26 октября в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru
Фото: mil.ru
Фото: mil.ru
Фото: mil.ru
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Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился в район происшествия. При его появлении пираты покинули судно и стремительно направились в сторону берега.

Вертолет облетел контейнеровоз, на палубу высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела плавсредство.

Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трёх недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота — Североморска. Сначала экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.С 18 августа 23 сентября североморцы действовали в Средиземном море. За это время они совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 20 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.

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Комментарии (2)

shushu
а по лодке пустить ракету нельзя что ли? И другим была бы наука
260650801
А пиратики могли бы и из ручного гранатомета по вертолету шандарахнуть и привет десанту..
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