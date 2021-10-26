Российские моряки спасли панамское судно от пиратов. Захватчики бежали от них на быстроходной лодке

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» в Гвинейском заливе спас от пиратов контейнеровоз «Люция» под флагом Панамы. Сигнал бедствия от судна, которое следовало из Республики Того в Камерун, был получен накануне около 13 часов.
«Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооружёнными людьми на быстроходной лодке. Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — сообщили 26 октября в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и направился в район происшествия. При его появлении пираты покинули судно и стремительно направились в сторону берега.
Вертолет облетел контейнеровоз, на палубу высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела плавсредство.
Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трёх недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания.