Астрономы нашли за пределами нашей Галактики планету, на которой может быть жизнь

Космическая обсерватория «Чандра», возможно, обнаружила первую экзопланету (планету, на которой условия близки к земным) за пределами галактики Млечный Путь. Об этом 26 октября сообщает Би-би-си со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature Astronomy.



Всего до сих пор было найдено около 5 тысяч таких планет, однако все они находились в нашей галактике. «Кандидата в экзопланеты» рентгеновский телескоп «Чандра» обнаружил в галактике Водоворот, которая находится в 28 млн световых лет от Млечного Пути. Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обратили внимание на систему из черной дыры (нейтронной звезды), которая вращается вокруг звезды-компаньона (ее масса примерно в 20 раз больше массы Солнца). Черная дыра, по расчетам исследователей, притягивает газ от звезды, а образующееся рентгеновское излучение блокируется планетой. Согласно выводам ученых, возможная экзопланета размером примерно с Сатурн, но вращается вокруг черной дыры на расстоянии вдвое большем, чем Сатурн находится от Солнца.

