«Излучение превышено в 70 раз». На Пулковской таможне задержали радиоактивные танковые часы

На Пулковской таможне задержали радиоактивный груз — бортовые танковые часы. Их излучение превышало норму в 70 раз, сообщает 26 октября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Посылку хотели отправить из Петербурга в Великобританию. Если экспертиза признает часы радиоактивным отходом, их захоронит специализированная компания. Потом из-за опасного груза могут возбудить дело по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».



«Посылки с повышенным уровнем радиации периодически выявляются на Почтовом таможенном посту. Аналогичный случай произошел в марте 2021 года. Тогда в Соединенное Королевство пересылались часы в деревянном корпусе. Должностными лицами отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами были выявлены радионуклиды: Радий-226, Торий-232, входившие в состав покрытия циферблата и стрелок часов», — прокомментировал начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Почтового таможенного поста Алексей Захаров.

