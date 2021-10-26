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«Излучение превышено в 70 раз». На Пулковской таможне задержали радиоактивные танковые часы

Из Петербурга в Британию пытались переправить бортовые танковые часы с радиацией

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На Пулковской таможне задержали радиоактивный груз — бортовые танковые часы. Их излучение превышало норму в 70 раз, сообщает 26 октября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
Фото: пресс-служба СЗТУ
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Посылку хотели отправить из Петербурга в Великобританию. Если экспертиза признает часы радиоактивным отходом, их захоронит специализированная компания. Потом из-за опасного груза могут возбудить дело по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

«Посылки с повышенным уровнем радиации периодически выявляются на Почтовом таможенном посту. Аналогичный случай произошел в марте 2021 года. Тогда в Соединенное Королевство пересылались часы в деревянном корпусе. Должностными лицами отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами были выявлены радионуклиды: Радий-226, Торий-232, входившие в состав покрытия циферблата и стрелок часов», — прокомментировал начальник отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 Почтового таможенного поста Алексей Захаров.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге таможенники накрыли канал контрабанды бронешлемов.

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Комментарии (1)

Athair
Из Франции в Россию - можно, так дали бы уж бритам радиации чуток заслать ;)
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