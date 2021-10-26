«Яблоко» и Партия Роста получили право избираться в муниципалитеты и Заксобрание без сбора подписей

Обе партии подпали под действие пункта 4 статьи 35.1 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. Согласно ему, политические объединения, которые на последних выборах в законодательный орган субъекта (в Петербурге это Заксобрание) получили по единому избирательному округу не менее 3% голосов избирателей или мандат в парламенте, имеют право выдвигать кандидатов по одномандатным или многомандатным округам на выборах в региональный парламент и муниципальные советы без сбора подписей.

Напомним, «Яблоко» по итогам сентябрьских выборов получило два места в Заксобрании по партийным спискам, Партия Роста — ни одного, однако преодолела трехпроцентный барьер.



По закону, согласно пункту 3 аналогичной статьи, без сбора подписей могут также избираться думские партии. Согласно октябрьскому постановлению Центризбиркома, это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».



Кроме того, партия «Родина» получила право избираться без сбора подписей в муниципальные образования «Купчино» и «Поселок Шушары», Коммунисты России — в МО «Княжево», «Купчино», «Невский округ» и «Шувалово-Озерки», а партия Социальной защиты — в округ «Народный».



Муниципальные выборы в Петербурге должны состояться в 2024 году, в городской парламент — в 2026 году.

