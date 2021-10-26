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Пенсионер на «Ниссане» поймал в лоб «Порше» на Киевском шоссе и погиб

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Смертельное ДТП произошло 25 октября на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Местный житель на малолитражке разбился о спорткар из Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в 13:25 на 2-м километре подъезда № 1 к городу Луге, входящего в состав Киевского шоссе, 74-летний житель Лужского района на автомобиле Nissan Micra, принадлежащем 46-летней женщине, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Porsche Panamera под управлением 32-летнего петербуржца.

В результате аварии водитель «Ниссана» скончался на месте. На фото с места ДТП видно, что «Микре» буквально вмяло переднюю часть. По факту произошедшего ведется проверка.

В группе «Подслушано в городе Луга» уточняют, что авария произошла недалеко от АЗС «Газпром» на въезде в Лугу. «Мне он попался на встречной полосе у Киришей, а впереди меня ещё 3 машины — успели съехать вправо. Ехал очень быстро. Жалко невиновных людей», — добавляет участница группы Елена.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (7)

266422947
Видео не зеркалено - посмотрите надписи "ДПС" - они в порядке. И на встречке Ниссан
266382558
А зачем зеркалить фото и видео? Тут всё выглядит как будто это Порше был на встречке, хотя на самом деле наоборот.
rt7421656
новость про Панамеру и пенсионера на Микре и при этом пенс жарил по встречке.
Сюр какой то
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