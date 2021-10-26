Пенсионер на «Ниссане» поймал в лоб «Порше» на Киевском шоссе и погиб

Смертельное ДТП произошло 25 октября на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Местный житель на малолитражке разбился о спорткар из Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», в 13:25 на 2-м километре подъезда
В результате аварии водитель «Ниссана» скончался на месте. На фото с места ДТП видно, что «Микре» буквально вмяло переднюю часть. По факту произошедшего ведется проверка.
В группе «Подслушано в городе Луга» уточняют, что авария произошла недалеко от АЗС «Газпром» на въезде в Лугу. «Мне он попался на встречной полосе у Киришей, а впереди меня ещё 3 машины — успели съехать вправо. Ехал очень быстро. Жалко невиновных людей», — добавляет участница группы Елена.