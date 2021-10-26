Пенсионер на «Ниссане» поймал в лоб «Порше» на Киевском шоссе и погиб

Как стало известно «Фонтанке», в 13:25 на 2-м километре подъезда № 1 к городу Луге, входящего в состав Киевского шоссе, 74-летний житель Лужского района на автомобиле Nissan Micra, принадлежащем 46-летней женщине, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Porsche Panamera под управлением 32-летнего петербуржца.

Смертельное ДТП произошло 25 октября на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти. Местный житель на малолитражке разбился о спорткар из Петербурга.

В результате аварии водитель «Ниссана» скончался на месте. На фото с места ДТП видно, что «Микре» буквально вмяло переднюю часть. По факту произошедшего ведется проверка.

В группе «Подслушано в городе Луга» уточняют, что авария произошла недалеко от АЗС «Газпром» на въезде в Лугу. «Мне он попался на встречной полосе у Киришей, а впереди меня ещё 3 машины — успели съехать вправо. Ехал очень быстро. Жалко невиновных людей», — добавляет участница группы Елена.