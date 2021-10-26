Почти как в каникулы. На дорогах Петербурга стало необычно свободно

Утром 26 октября пробки с улиц Петербурга, похоже, переместились в метро, где из-за технического сбоя образовались очереди. Загруженность улиц на редкость невелика. Возможно, петербуржцы уже разъезжаются из города перед локдауном и длинными выходными.



По данным «Яндекса», утренний максимум составил 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Уже к началу десятого в городе было всего 3 балла.

