Почти как в каникулы. На дорогах Петербурга стало необычно свободно

Утром 26 октября пробки с улиц Петербурга, похоже, переместились в метро, где из-за технического сбоя образовались очереди. Загруженность улиц на редкость невелика. Возможно, петербуржцы уже разъезжаются из города перед локдауном и длинными выходными.
По данным «Яндекса», утренний максимум составил 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Уже к началу десятого в городе было всего 3 балла.
В утренний час пик пробки на самых загруженных магистралях не превышали 7 баллов (проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны). На некоторых магистралях было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), проспект Стачек в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), проспект Маршала Жукова в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного). Крупнейшая пробка образовалась ещё в 7 часов на Колтушском шоссе, к 8:48 она достигла 8,3 километра и охватила проспект Косыгина. Вторая по длине пробка наблюдалась на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км).
Сообщений о ДТП в соцсетях немного. Среди них можно отметить столкновение каршеринга и кроссовера на Октябрьской набережной.