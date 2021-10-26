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Почти как в каникулы. На дорогах Петербурга стало необычно свободно

На Октябрьской набережной день начался с разбитого каршеринга

Сообщений о ДТП в соцсетях немного.

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Утром 26 октября пробки с улиц Петербурга, похоже, переместились в метро, где из-за технического сбоя образовались очереди. Загруженность улиц на редкость невелика. Возможно, петербуржцы уже разъезжаются из города перед локдауном и длинными выходными.

По данным «Яндекса», утренний максимум составил 5 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера и чем обычно. Уже к началу десятого в городе было всего 3 балла.

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В утренний час пик пробки на самых загруженных магистралях не превышали 7 баллов (проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны). На некоторых магистралях было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), проспект Стачек в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), проспект Маршала Жукова в центр (2 балла, что на 2 балла ниже обычного). Крупнейшая пробка образовалась ещё в 7 часов на Колтушском шоссе, к 8:48 она достигла 8,3 километра и охватила проспект Косыгина. Вторая по длине пробка наблюдалась на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км).

Сообщений о ДТП в соцсетях немного. Среди них можно отметить столкновение каршеринга и кроссовера на Октябрьской набережной.

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Комментарии (6)

265101847
Сегодня в 9 часов на Стачек было баллов 7, где свободнее стало, в мозгу у кого- то?
Modest_5e4ce41f7533b
"И сидят и дрожат
Под кусточками,
За болотными прячутся
Кочками".
266382558
У кого свободно, а у кого Литейный мост ремонтируют. И на Большеохтинский тоже не так просто заехать. В итоге от свободного всего остального толку мало.
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