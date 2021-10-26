FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В трубу, устроившую баню на Шлиссельбургском, врезали новые 30 метров

0
Печать

Ремонт трубы, от которой зависит отопление в двух десятках жилых домов в Невском районе Петербурга, завершили в ночь на 26 октября. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Теплосети».

Как уточнили в компании, теплоэнергетики заменили более 30 метров ненадёжной теплосети на Шлиссельбургском проспекте, 39. Специалисты провели диагностику обновлённой трубы и наполнили её водой. Перевод системы в штатный режим работы, по информации пресс-службы, закончен к 23:00.

Труба дала течь накануне, Шлиссельбургский проспект заволокло паром. В зоне ремонта оказались 20 жилых домов.

«При отсутствии горячей воды или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — добавили в «Теплосети».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний