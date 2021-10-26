В трубу, устроившую баню на Шлиссельбургском, врезали новые 30 метров

Ремонт трубы, от которой зависит отопление в двух десятках жилых домов в Невском районе Петербурга, завершили в ночь на 26 октября. Об этом «Фонтанке» сообщили в «Теплосети».



Как уточнили в компании, теплоэнергетики заменили более 30 метров ненадёжной теплосети на Шлиссельбургском проспекте, 39. Специалисты провели диагностику обновлённой трубы и наполнили её водой. Перевод системы в штатный режим работы, по информации пресс-службы, закончен к 23:00.



Труба дала течь накануне, Шлиссельбургский проспект заволокло паром. В зоне ремонта оказались 20 жилых домов.

