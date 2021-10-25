Теплосеть дала течь в Рыбацком. Перебои с отоплением возможны в 20 домах

Шлиссельбургский проспект в клубах пара сняли на видео подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 25 октября. В «Теплосети», в ведении которой находится участок, «Фонтанке» сообщили, что примерно за час до полудня специалисты выявили дефект у дома
«В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.
Территория огорожена, к замене проблемного участка трубы приступили сразу.
Завершить ремонт и перевести систему отопления в штатный режим планируют к 23 часам. Дома, тепло в которых зависит от лопнувшей трубы, возможно обогреть по резервной схеме, добавляют в «Теплосети».
По данным «Фонтанки», в зоне ремонта 20 жилых домов.