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Теплосеть дала течь в Рыбацком. Перебои с отоплением возможны в 20 домах

Теплоэнергетики устраняют последствия коммунальной аварии на Шлиссельбургском проспекте

Прохудившийся участок трубы меняют теплоэнергетики в Невском районе Петербурга 25 октября. На улице парит, в квартирах возможно похолодание.

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Шлиссельбургский проспект в клубах пара сняли на видео подписчики группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 25 октября. В «Теплосети», в ведении которой находится участок, «Фонтанке» сообщили, что примерно за час до полудня специалисты выявили дефект у дома № 39.

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«В зоне разлива воды оказались несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — уточнили в компании.

Территория огорожена, к замене проблемного участка трубы приступили сразу.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Завершить ремонт и перевести систему отопления в штатный режим планируют к 23 часам. Дома, тепло в которых зависит от лопнувшей трубы, возможно обогреть по резервной схеме, добавляют в «Теплосети».

По данным «Фонтанки», в зоне ремонта 20 жилых домов.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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