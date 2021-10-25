Пищащий предмет в ломбарде на Просвещения оказался муляжом взрывного устройства

В Петербурге неизвестный попытался ограбить ломбард «Фианит» на проспекте Просвещения, 30/1. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, он кинулся прочь и бросил на пол пищащий предмет.
В пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области сообщили, что подозрительной вещью оказались два пустых бумажных тубуса. Сотрудники ОМОН идентифицировали их как не представляющие опасности.
В частном охранном агентстве AN-Security Direct, которое занимается безопасностью ломбарда, отметили, что правоохранители изъяли имеющиеся видеоматериалы.
«С сотрудницей ломбарда проводят беседу сотрудники полиции, и мы с ней никак на связь выйти не можем. У нее шок, потому что были угрозы ее жизни. При нем был какой-то пакет, но никто не смог углядеть, что там было», — прокомментировала произошедшее собеседница издания.
«Фонтанка» писала, что вечером 25 октября в помещение ломбарда «Фианит» зашел неизвестный в маске. Он молча показал сотруднице записку с требованием о деньгах. Работница нажала на тревожную кнопку, что не осталось незамеченным. Преступник рванул к выходу, оставив на полу пищащий предмет. Что это за вещь, выясняли взрывотехники.