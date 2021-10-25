Пищащий предмет в ломбарде на Просвещения оказался муляжом взрывного устройства

В Петербурге неизвестный попытался ограбить ломбард «Фианит» на проспекте Просвещения, 30/1. Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, он кинулся прочь и бросил на пол пищащий предмет.



В пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области сообщили, что подозрительной вещью оказались два пустых бумажных тубуса. Сотрудники ОМОН идентифицировали их как не представляющие опасности.