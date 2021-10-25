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На проспекте Просвещения неизвестный попытался ограбить ломбард. Ринувшись прочь, он оставил после себя пищащий предмет

На проспекте Просвещения произошла попытка ограбления ломбарда «Фианит»

Вечером 25 октября в полицию поступил звонок от владельца ломбарда «Фианит» на проспекте Просвещения, 30/1. Мужчина рассказал о попытке ограбления.

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Как стало известно «Фонтанке», в помещение зашел неизвестный в маске, который молча показал сотруднице записку с требованием о деньгах. Девушка прочла текст на бумаге и попыталась уточнить детали, однако ответа не получила. Предположительно, злоумышленник не желал, чтобы его смогли идентифицировать по голосу.

Работница ломбарда нажала на тревожную кнопку, что не осталось незамеченным. Преступник ринулся прочь, бросив на пол пищащий предмет. Что это за устройство — неясно.

К месту происшествия прибыли полицейские и взрывотехники. Последние изучают оставленную вещь.

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