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«Был пьян, толкал граждан». Поход на матч «Зенит» — «Спартак» закончился для петербургского ресторатора Хитькова штрафом и годом без футбола

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Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Евгения Хитькова за нарушение правил поведения на стадионе. Об этом 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел во время матча «Зенит» — «Спартак» (7:1). Установлено, что 24 октября в 20:04 у одного из пропускных пунктов на «Газпром Арене» Хитьков «был пьян, размахивал в толпе руками и ногами, толкал граждан, выражался грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей».

Свою вину он признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей и на год запретил посещать спортивные соревнования.

Евгений Хитьков — петербургский ресторатор, совладелец «ОПГ добрых дел», куда входят рестораны, кафе, спортивные клубы и другие проекты. Является болельщиком «Спартака».

Также штраф и годовой запрет на посещение футбола получили еще четверо болельщиков столичной команды.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что на воскресном матче были задержаны пятеро болельщиков «Спартака», их доставили в отдел полиции. В пресс-службе красно-белых действия силовиков назвали «жесткими». РПЛ заинтересовалась инцидентом. Представители лиги остались в Петербурге «для обеспечения тщательного и объективного расследования произошедшего и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам».

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Комментарии (4)

Денеб
Нормальный такой.... Представитель глубинного народа......
Дядя Бо
Депортировать в нерезиновую, пущай там за мясо топит.
Abu-Denis
Непатриотичный болельщик нынче пошел.
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