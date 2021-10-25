«Был пьян, толкал граждан». Поход на матч «Зенит» — «Спартак» закончился для петербургского ресторатора Хитькова штрафом и годом без футбола

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Евгения Хитькова за нарушение правил поведения на стадионе. Об этом 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Инцидент произошел во время матча «Зенит» — «Спартак» (7:1). Установлено, что 24 октября в 20:04 у одного из пропускных пунктов на «Газпром Арене» Хитьков «был пьян, размахивал в толпе руками и ногами, толкал граждан, выражался грубой нецензурной бранью в адрес других зрителей».



Свою вину он признал и раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей и на год запретил посещать спортивные соревнования.

