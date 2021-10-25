РПЛ заинтересовалась задержанием фанатов «Спартака» в Петербурге. В полицию увезли тех, кто не стал смотреть на разгром команды

Опубликовал журналист Иван Карпов
Как сообщает спортивный журналист Василий Конов, новый руководитель РПЛ Ашот Хачатурянец принял решение оставить в Петербурге представителей лиги, которые были на воскресном матче. «Для обеспечения тщательного и объективного расследования произошедшего и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам», — пишет Конов 25 октября в своем телеграм-канале.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что на воскресном матче были задержаны пятеро болельщиков «Спартака», их доставили в отдел и вручили протоколы о мелком хулиганстве.
«Группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма. Однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков», — комментирует глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Он уточнил, что за двое суток перед игрой лига, клубы и полиция пришли к соглашению, что поклонникам красно-белых будет предоставлен автобус после матча. «К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными», — заявил Зеленов изданию «Спорт-Экспресс».
В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ, который 24 октября прошёл в Петербурге, «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 7:1.