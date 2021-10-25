РПЛ заинтересовалась задержанием фанатов «Спартака» в Петербурге. В полицию увезли тех, кто не стал смотреть на разгром команды

Пятерых болельщиков задержали за мелкое хулиганство на матче «Зенит» — «Спартак» в Петербурге