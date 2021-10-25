FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
ТЕМА ДНЯ

В СПб через неделю ограничения, как в Москве

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

РПЛ заинтересовалась задержанием фанатов «Спартака» в Петербурге. В полицию увезли тех, кто не стал смотреть на разгром команды

Пятерых болельщиков задержали за мелкое хулиганство на матче «Зенит» — «Спартак» в Петербурге

Российская премьер-лига (РПЛ) намерена выяснить все обстоятельства задержания болельщиков «Спартака» на матче московского клуба с «Зенитом» в Петербурге. К ответственности за нарушение общественного порядка привлекли пятерых.

1
Печать

Опубликовал журналист Иван Карпов

«Инсайды от Карпа»

Как сообщает спортивный журналист Василий Конов, новый руководитель РПЛ Ашот Хачатурянец принял решение оставить в Петербурге представителей лиги, которые были на воскресном матче. «Для обеспечения тщательного и объективного расследования произошедшего и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам», — пишет Конов 25 октября в своем телеграм-канале.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что на воскресном матче были задержаны пятеро болельщиков «Спартака», их доставили в отдел и вручили протоколы о мелком хулиганстве.

«Группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма. Однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков», — комментирует глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Он уточнил, что за двое суток перед игрой лига, клубы и полиция пришли к соглашению, что поклонникам красно-белых будет предоставлен автобус после матча. «К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными», — заявил Зеленов изданию «Спорт-Экспресс».

В матче 12-го тура Тинькофф РПЛ, который 24 октября прошёл в Петербурге, «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 7:1.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

126745288
жесткое задержание - это уже норма...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний